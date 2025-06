Vorbehalt der Rechte für Text- und Data-Mining durch KI

Disney-Produkte und -Inhalte, die auf unseren Websites und anderen digitalen und Online-Diensten zur Verfügung gestellt werden, werden Einzelpersonen ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt und sind nicht für andere Zwecke rechtmäßig verfügbar. Insbesondere gestatten wir es keiner Einzelperson, Firma, Vereinigung oder sonstigen Gruppe, auf Elemente der Disney-Produkte und/oder -Inhalte zuzugreifen, diese zu kopieren, zu extrahieren oder zu verwenden, um Text- und Data-Mining zu betreiben oder um ein Modell, Tool oder System der künstlichen Intelligenz zu erstellen, zu trainieren oder zu entwickeln (oder um es einzugeben oder zu übernehmen). Text- und Data-Mining umfasst alle automatisierten Techniken, die darauf abzielen, Text und Daten in digitaler Form zu analysieren, um Informationen wie Muster, Trends und Korrelationen zu generieren.



Nichts in den Bedingungen des anwendbaren Disney-Produkts oder an anderer Stelle stellt eine Anerkennung dar, dass eine Ausnahme gilt oder verfügbar ist, die es jemandem erlauben würde, die Disney-Produkte oder deren Inhalte für solche Zwecke zu nutzen.



Soweit diese Art von Ausnahme gilt, verzichten wir auf diese Ausnahme und behalten uns ausdrücklich das ausschließliche Recht vor, Reproduktionen und Auszüge von Elementen der Disney-Produkte zum Zwecke des Text- und Data-Mining oder anderweitig anzufertigen. Insbesondere in dem Umfang, in dem die Ausnahme gemäß Artikel 4(1) der Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt (oder entsprechende Bestimmungen der Gesetze der EU-Mitgliedstaaten) gilt, machen wir von unserem Recht gemäß Artikel 4(3) dieser Richtlinie (oder eines Durchführungsgesetzes) Gebrauch, diese Ausnahme abzulehnen.



Mit anderen Worten: Wenn Sie auf ein Element der Disney-Produkte zugreifen, es kopieren, extrahieren oder verwenden möchten, um Text- und Datenauswertung zu betreiben oder um ein Modell, ein Tool oder ein System der künstlichen Intelligenz zu erstellen, zu trainieren oder zu entwickeln (oder um es in ein solches einzugeben oder zu übernehmen), können Sie dies nur tun, wenn wir dies mit Ihnen separat schriftlich im Rahmen einer entsprechenden Lizenz vereinbart haben oder wenn es eine gesetzliche Ausnahme gibt, die wir rechtlich nicht ausschließen dürfen.