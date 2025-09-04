Das Vorschulprogramm im Disney Channel

Im Disney Channel ist jeder Tag voll mit Spiel, Spaß und Abenteuer. Mit den tollsten Geschichten ihrer Lieblingshelden wie Bluey, Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde, dem Spidey-Team, Arielle, den SuperKitties und vielen mehr starten die Kleinsten gut gelaunt in den Tag.

Ob mit Micky und seinen Freunden auf spannende Reisen durch neue Welten gehen, mit Iron Man durch die Lüfte fliegen oder zusammen mit der kleinen Meerjungfrau Arielle die faszinierende Unterwasserwelt erkunden - die sorgfältig kuratierten Serien lassen der Fantasie der Kinder freien Lauf und laden sie dazu ein, die Geschichten mit ihren Freunden nachzuspielen und dabei wertvolle soziale Fähigkeiten zu entwickeln.



Das Vorschulprogramm im Disney Channel läuft werktäglich von 6 Uhr bis 12:15 Uhr und bietet eine vielfältige Auswahl an kindgerechten Inhalten, unter denen Erwachsen gezielt auswählen können. Beim gemeinsamen Fernsehen können Eltern ihre Kinder zu wichtigen Themen wie Freundschaft, Familie und Identitätsfindung begleiten und vielleicht die Welt auch ein bisschen durch die Augen der Kinder sehen.



Das Vorschulprogramm im Disney Channel – täglich kostenlos ab 6 Uhr im Free-TV.

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