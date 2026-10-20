Gewinne ein VIP Package für das Worlds Collide Konzert in Köln!
Erlebe die Stars aus Descendants, ZOMBIES & Camp Rock in einer spektakulären Show!
Nimm am Gewinnspiel teil, um mit etwas Glück ein VIP-Package für vier Personen für die Worlds Collide Concert Tour am 18. Februar 2027 in Köln zu gewinnen und die Stars aus Descendants, ZOMBIES und Camp Rock live zu erleben.
Hauptpreis
VIP Package für Worlds Collide Concert Tour - Descendants. ZOMBIES, Camp Rock
- Vier (4) Tickets mit reserviertem Sitzplatz für die Worlds Collide Tour am 18.02.2027 in der LANXESS Arena in Köln
- Gruppenfoto mit dem Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES und Camp Rock (*)
- Offizielle Einladung zum VIP-Soundcheck mit Song-Darbietungen vom Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (**)
- Q&A mit dem Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (**)
- VIP-Prioritäts-Check-In & separater VIP-Eingang
- Einkaufsmöglichkeiten für Merchandise-Artikel ohne Warteschlagen
- Ein exklusives Descendants, ZOMBIES und Camp Rock VIP-Geschenk
- Ein Descendants, ZOMBIES und Camp Rock VIP-Pass und passendes Schlüsselband als Andenken
(*) Die Termine für Gruppenfotos werden von einer*einem Tourbegleiter*in festgelegt; die Gruppenfotos werden in Gruppen von jeweils 15 Personen aufgenommen.
(**) Die Teilnahme des Tour-Casts an allen VIP-bezogenen Programmen und Aktivitäten kann je nach Veranstaltungsort variieren.