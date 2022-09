Wikinger-Schule

In der Wikinger-Schule werden nur die Besten zu künftigen Anführern ausgebildet. Ylva, Erik und Arni haben als Außenseiter eher kleine Chancen, große Wikinger zu werden. Doch ihre Freundschaft macht sie stärker und sie stellen sich gemeinsam jeder noch so verrückten Aufgabe. Die drei Helden zeigen euch, dass es bei großen Wikingern nicht nur um Muskeln geht und wie es in der wahren Seele eines Wikingers aussieht.



Die neue Serie Wikinger-Schule ab 5. September 2022 täglich um 16:20 Uhr im Disney Channel!