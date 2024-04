Star Wars im Disney Channel!

Freut euch auf die Original-Trilogie von Star Wars im Disney Channel ab dem 09. Mai immer donnerstags um 20:15 Uhr!



Beantwortet die drei Star Wars Gewinnspielfragen und gewinnt mit etwas Glück tolle LEGO® Star Wars Preise!



Star Wars im Disney Channel:

Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung (am 9. Mai um 20:15)

Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück (am 16. Mai um 20:15)

Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter (am 23. Mai um 20:15)



Weitere Informationen findet ihr in den Teilnahmebedingungen.



Viel Erfolg beim Gewinnspiel und viel Spaß mit Star Wars im Disney Channel!



Möge die Macht mit euch sein!