Macht mit und bewerbt euch beim „Sofia die Erste “ Titelsong Wettbewerb

Die neue Serie „Sofia die Erste: Königliche Zauberschule“ läuft ab Herbst im Disney Channel und Sängerin SOPHIA singt den deutschen Titelsong zur Serie!



Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben jetzt die einmalige Chance, im Tonstudio beim Refrain zum Titelsong mitzusingen und zusammen mit SOPHIA im Musikvideo aufzutreten!



So werden die Gewinner im Vorspann der Serie „Sofia die Erste: Königliche Zauberschule“ und auf dem Soundtrack zu hören sein!



Darüber hinaus werden die Gewinner gemeinsam ein Konzert von SOPHIA besuchen und ein unvergessliches Wochenende mit dem Disney Channel verbringen!



Song-Aufnahme, Musikvideo-Dreh und Konzert-Besuch erfolgen am Samstag, 01.08.26 und Sonntag, 02.08.26 in Berlin und Potsdam.

Die drei Gewinner müssen an beiden Tagen mit einem Erziehungsberechtigten vor Ort sein, um ihren Gewinn zu beanspruchen. Diese Termine können nicht verschoben werden. Die drei Gewinnerkinder werden jeweils mit einem Erziehungsberechtigten in einem Vier-Sterne-Hotel am Aufnahmeort untergebracht (max. zwei Personen) und reisen mit der Deutschen Bahn (2. Klasse) am Freitag, 31.07.26 an und am Sonntag, 02.08.26 ab. Darüber hinaus werden keine weiteren Spesen und sonstige Vergütungen übernommen. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmern, die nicht für den Musikvideo Dreh bzw- die Song-Aufnahme ausgewählt wurden, fünf (5) signierte SOPHIA Fan-Pakete verlost.



Für mehr Informationen schauen Sie sich das folgende Video zusammen mit Ihrem Kind an: