Macht mit und bewerbt euch beim „Sofia die Erste “ Titelsong Wettbewerb
Die neue Serie „Sofia die Erste: Königliche Zauberschule“ läuft ab Herbst im Disney Channel und Sängerin SOPHIA singt den deutschen Titelsong zur Serie!
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren haben jetzt die einmalige Chance, im Tonstudio beim Refrain zum Titelsong mitzusingen und zusammen mit SOPHIA im Musikvideo aufzutreten!
So werden die Gewinner im Vorspann der Serie „Sofia die Erste: Königliche Zauberschule“ und auf dem Soundtrack zu hören sein!
Darüber hinaus werden die Gewinner gemeinsam ein Konzert von SOPHIA besuchen und ein unvergessliches Wochenende mit dem Disney Channel verbringen!
Song-Aufnahme, Musikvideo-Dreh und Konzert-Besuch erfolgen am Samstag, 01.08.26 und Sonntag, 02.08.26 in Berlin und Potsdam.
Die drei Gewinner müssen an beiden Tagen mit einem Erziehungsberechtigten vor Ort sein, um ihren Gewinn zu beanspruchen. Diese Termine können nicht verschoben werden. Die drei Gewinnerkinder werden jeweils mit einem Erziehungsberechtigten in einem Vier-Sterne-Hotel am Aufnahmeort untergebracht (max. zwei Personen) und reisen mit der Deutschen Bahn (2. Klasse) am Freitag, 31.07.26 an und am Sonntag, 02.08.26 ab. Darüber hinaus werden keine weiteren Spesen und sonstige Vergütungen übernommen. Darüber hinaus werden unter allen Teilnehmern, die nicht für den Musikvideo Dreh bzw- die Song-Aufnahme ausgewählt wurden, fünf (5) signierte SOPHIA Fan-Pakete verlost.
Für mehr Informationen schauen Sie sich das folgende Video zusammen mit Ihrem Kind an:
Nehmen Sie ein kurzes Video Ihres Kindes auf, in dem es sich selbst vorstellt und ein wenig über sich erzählt. Besonders freuen wir uns, wenn Ihr Kind dabei sein schauspielerisches Talent zeigt – zum Beispiel, indem es erzählt, welche Zauberkräfte es gerne hätte oder einen eigenen Zauberspruch erfindet.
Wichtig für uns sind natürlich außerdem: der Name und das Alter Ihres Kindes sowie eine kurze Gesangsprobe der Worte „Sofia die Erste“.
Das Bewerbungsvideo wird NICHT veröffentlicht.
SOPHIA erklärt in diesem Video, wie man sich bewerben kann und singt auch die besagte Stelle kurz vor:
Informationen für die Erziehungsberechtigten:
So nimmt der Beitrag Ihres Kindes teil:
- Folgende Videoformate können hochgeladen werden: mp4, mov. Maximale Größe 250 MB.
- Ihr Kind soll sich kurz vorstellen und die folgenden Worte singen: "Sofia die Erste", wie es SOPHIA im Video vormacht. Das Video darf maximal 60 Sekunden lang sein.
- Lesen Sie vor dem Hochladen des Beitrags die vollständigen Teilnahmebedingungen durch und halten Sie diese ein.
So kann der Beitrag Ihres Kindes nicht teilnehmen:
- Geben Sie keine persönlichen oder privaten Informationen an, die nicht ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels (PDF, 179KB) verlangt werden.
- Nehmen Sie keine Personen auf, die nicht zugestimmt haben, Teil Ihres Beitrags zu sein.
- Fügen Sie keine Wörter oder Texte in den Hintergrund ein.