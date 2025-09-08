Informationen für erwachsene Teilnehmer und Erziehungsberechtigte:

So kann Ihr Beitrag oder der Beitrag Ihres Kindes Teil des längsten Schnabeltiertanz-Videos der Welt werden:

Videos können erst von Teilnehmern ab 18 Jahren hochgeladen werden. Videos von Teilnehmern unter 18 Jahren müssen von den Eltern / Erziehungsberechtigten hochgeladen werden. Rechteübertragungen für Videos, auf denen Minderjährige zu sehen sind, müssen von den Eltern / Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.

Folgende Videoformate können hochgeladen werden: mp4, mov. Maximale Größe 250 MB.

Laden Sie die Rechteübertragung in einem der folgenden Formate hoch: jpg, jepg, png, gif, pdf.

Viel Spaß beim Schnabeltiertanz tanzen! Sie können sich von Este inspirieren lassen oder eigene Moves zeigen.

Es ist nicht erforderlich, zum kompletten Song zu tanzen, ein kurzer Ausschnitt (mindestens 15 Sekunden, nicht länger als 60 Sekunden) genügt.

Lesen Sie vor dem Hochladen Ihres Beitrags die vollständigen Teilnahmebedingungen durch und halten Sie diese ein. Nur Videos, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, können berücksichtigt werden.

Das Folgende ist sehr wichtig! Laden Sie zusammen mit dem Video die ausgefüllte und unterschriebene Rechteübertragung hoch. Sollten mehrere Personen im Video zu sehen sein, wird die Rechteübertragung von jeder Person benötigt.

Laden Sie hier die Rechteübertragung (Rechteübertragung für Minderjährige - PDF, 147KB / Rechteübertragung für Erwachsene - PDF, 147KB) herunter.

Ohne die unterschriebene Rechteübertragung dürfen wir Ihr Video nicht verwenden und nicht ausstrahlen!

So kann Ihr Beitrag oder der Beitrag Ihres Kindes nicht teilnehmen:

Geben Sie keine persönlichen oder privaten Informationen an, die nicht ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen der Aktion (PDF, 175KB) verlangt werden.

Nehmen Sie keine Personen auf, die nicht zugestimmt haben, Teil des Beitrags zu sein.

Fügen Sie keine Wörter oder Texte in den Hintergrund ein.

Auf der Kleidung oder im Hintergrund/Vordergrund des Videos dürfen keine großen Logos zu sehen sein.

Zeigen Sie im Video keine Disney Produkte (z.B. Kleidung, Spielzeug, etc.)

Nochmal: Ohne die unterschriebene Rechteübertragung dürfen wir Ihr Video nicht verwenden und nicht ausstrahlen!