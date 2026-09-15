Monstober Gewinnspiel

Freut euch auf den Monstober im Disney Channel und macht beim Gewinnspiel mit!
Mit etwas Glück könnt ihr vier (4) VIP Tickets für die Disney Descendants, ZOMBIES und Camp Rock Worlds Collide Concert Tour oder eines von zwei (2) zauberhaften Disney Mickey Mouse & Friends Halloween Dörfern gewinnen!
Monstober im Disney Channel immer um 20:15 Uhr:
- Fluch der Karibik: Donnerstag, 01.10.2026
- TinkerBell und die Legende vom Nimmerbiest: Freitag, 02.10.2026
- Die Unglaublichen 2: Samstag, 03.10.2026
- Duell der Magier: Sonntag, 04.10.2026Sonntag
- Halloweentown - Meine Oma ist 'ne Hexe: Dienstag, 06.10.2026
- Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2: Donnerstag, 08.10.2026
- Die Monster Uni: Freitag, 09.10.2026
- Strange World: Samstag, 10.10.2026
- Die Geistervilla: Sonntag, 11.10.2026
- Halloweentown 2: Dienstag, 13.10.2026
- Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt: Donnerstag, 15.10.2026
- Die Monster AG: Freitag, 16.10.2026
- Merida - Legende der Highlands: Samstag, 17.10.2026
- Hocus Pocus: Sonntag, 18.10.2026
- Halloweentown High School: Dienstag, 20.10.2026
- Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten: Donnerstag, 22.10.2026
- Hercules: Freitag, 23.10.2026
- Onward: Keine halben Sachen: Samstag, 24.10.2026
- Hocus Pocus 2: Sonntag, 25.10.2026
- Halloweentown 4 - Das Hexencollege: Dienstag, 27.10.2026
- Pirates of the Caribbean - Salazars Rache: Donnerstag, 29.10.2026
- Die Hexe und der Zauberer: Freitag, 30.10.2026
- Coco - Lebendiger als das Leben: Samstag, 31.10.2026
4 VIP Tickets für die Disney Descendants, ZOMBIES und Camp Rock Worlds Collide Concert Tour oder ein zauberhaftes ein zauberhaftes Disney Mickey Mouse & Friends Halloween Dorf zu gewinnen!
Erlebt die brandneue Disney Worlds Collide Concert Tour, die die Welten von Descendants, ZOMBIES und – zum ersten Mal überhaupt – Camp Rock in einem spektakulären Live-Erlebnis vereint.
Mit dabei sind zahlreiche Disney Stars, darunter Malachi Barton, Liamani Segura, Dara Reneé, Mekonnen Knife, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero und Alexandro Byrd, die gemeinsam die größten Hits der beliebten Filmreihen auf die Bühne bringen.
Freut euch auf eine energiegeladene Show mit mitreißenden Songs, brandneuen Mashups, beeindruckenden Choreografien, spektakulären Effekten und vielen unvergesslichen Fan-Momenten.
Das Konzert findet am 18. Februar 2027 in der LANXESS Arena in Köln statt und ist ein einmaliges Erlebnis für alle Disney Fans!
Mehr Infos zum Konzert auf der offiziellen Webseite.
Unter allen Teilnehmenden wird ein (1) Hauptpreis verlost, der das Folgende beinhaltet:
- Vier (4) Tickets mit reserviertem Sitzplatz für die Worlds Collide Tour am 18.02.2027 in der LANXESS Arena in Köln
- Gruppenfoto mit dem Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES und Camp Rock (*)
- Offizielle Einladung zum VIP-Soundcheck mit Song-Darbietungen vom Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (**)
- Q&A mit dem Tour-Cast von Descendants, ZOMBIES & Camp Rock (**)
- VIP-Prioritäts-Check-In & separater VIP-Eingang
- Einkaufsmöglichkeiten für Merchandise-Artikel ohne Warteschlagen
- Ein exklusives Descendants, ZOMBIES und Camp Rock VIP-Geschenk
- Ein Descendants, ZOMBIES und Camp Rock VIP-Pass und passendes Schlüsselband als Andenken
(*) Die Termine für Gruppenfotos werden von einer*einem Tourbegleiter*in festgelegt; die Gruppenfotos werden in Gruppen von jeweils 15 Personen aufgenommen.
(**) Die Teilnahme des Tour-Casts an allen VIP-bezogenen Programmen und Aktivitäten kann je nach Veranstaltungsort variieren.
Wichtige Hinweise:
- Die Ausgabe der Merch-Artikel erfolgt vor Ort. Bei Nichtabholung erfolgt keine postalische Nachsendung.
- Alle Packages und Inhalte sind nicht übertragbar; keine Rückerstattung oder Umtausch. Alle Verkäufe sind endgültig.
- VIP Merchandise Artikel sind für den Zutritt zum Veranstaltungsort nicht erforderlich. Der VIP Tour-Pass dient ausschließlich zu Erinnerungszwecken. Der VIP Tour-Pass berechtigt nicht zum Zutritt zum Veranstaltungsort, zu VIP- oder Backstage-Bereichen.
Erlebt die magische Atmosphäre des ein zauberhaftes Disney Mickey Mouse & Friends Halloween-Dorfs von Enesco mit liebevoll gestalteten Figuren, Kürbissen und detailreichen Halloween-Szenen.
Unter allen Teilnehmenden werden zwei (2) zauberhafte ein zauberhaftes Disney Mickey Mouse & Friends Halloween Dörfer von Enesco verlost, die jeweils das Folgende beinhalten:
- Donald und Daisy Halloween-Figur
- Mickey Kürbis-Halloween-Kirmesstand
- Mickey Mouse Kürbis-Dekoration
- Chip ’n Dale Halloween-Baum
- Mickeys Pumpkintown Straßenbeleuchtung
- Mickey & Pluto im Kürbisauto
- Mickey Mouse Kürbis-Villa