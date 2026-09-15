Monstober Gewinnspiel

Freut euch auf den Monstober im Disney Channel und macht beim Gewinnspiel mit!

Mit etwas Glück könnt ihr vier (4) VIP Tickets für die Disney Descendants, ZOMBIES und Camp Rock Worlds Collide Concert Tour oder eines von zwei (2) zauberhaften Disney Mickey Mouse & Friends Halloween Dörfern gewinnen!

Monstober im Disney Channel immer um 20:15 Uhr: