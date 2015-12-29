Preise:

Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt in Disneyland® Paris inklusive zwei Nächten im 5-Sterne Disneyland® Hotel, Verpflegung und drei Tagen Parkeintritt für vier Personen!

Euer Gewinn beinhaltet:

4 Tickets für 3 Tage in beiden Disney ® Parks (Disneyland ® Park & Walt Disney Studios ® Park)

2 Übernachtungen im 5 Sterne Disneyland ® Hotel inklusive Frühstück

3x Verpflegung am Mittag in den ausgewählten Disney Schnell-Restaurants (siehe Gutschein) und Abendessen für 2 Tage

Disneyland® Paris

Freut euch auf mehr als 50 Attraktionen und atemberaubende Shows in zwei zauberhaften Disney® Parks, die jede Menge Spaß für Groß und Klein versprechen.

In Disneyland® Paris erwacht der Disney Zauber zum Leben. In den beiden Disney® Parks könnt ihr die Lieblinge aus den Disney, Pixar, Star WarsTM und MARVEL Filmen treffen und in die berühmten Geschichten eintauchen. In den zahlreichen Themenrestaurants geht es für euch auf eine kulinarische Weltreise, auf der ihr kurz durchatmen könnt, bevor ihr euch in das nächste Abenteuer stürzt.

Am Abend wartet die Abendshow Disney Tales of Magic auf euch – mit einem großen Feuerwerk und vielem mehr.



Neu – World of Frozen

Ab dem 29.03.2026 könnt ihr das Königreich Arendelle selbst entdecken! Erlebt im neuen Themenbereich von Disney Adventure World* gemeinsam mit Elsa und Anna euer ganz persönliches Abenteuer.

In der neuen Attraktion Frozen Ever After segelt ihr mit einer musikalischen Bootsfahrt mitten hinein in das Abenteuer der Eiskönigin. Freut euch auf Spaß, bekannte Lieder und Nervenkitzel für die ganze Familie!

*Der Walt Disney Studios® Park wird am 29.03.2026 zu Disney Adventure World.



Disneyland® Hotel

Entdeckt das königliche Disneyland® Hotel!

Lasst im Disneyland® Hotel euer eigenes Märchen wahr werden: Diese königliche 5-Sterne-Residenz liegt direkt am Eingang des Disneyland® Parks. Übernachtet nur wenige Schritte von zauberhaften Attraktionen, Shows, Paraden und Momenten mit euren Disney® Figuren entfernt.