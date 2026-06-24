Das Disney Channel Mitmach-Kino

lädt ab dem 12. September an vier Wochenenden zu einem ganz besonderen Kinoerlebnis ein

Kino bedeutet Licht aus, Ruhe und Stillsitzen?

Nicht beim Disney Channel Mitmach-Kino!

Hier wird das Kinoerlebnis speziell für Vorschulkinder neu gedacht: Eine Stunde lang dürfen Kinder mitsingen, mittanzen, mitraten, mitklatschen und aktiv mitmachen – ganz ohne „Pssst!“. So wird der Kinobesuch zu einem fröhlichen Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie.

Auf der großen Leinwand führt Micky Maus als animierter Gastgeber die Kinobesucher durch das kunterbunte Programm, das gezielt auf die Bedürfnisse und Aufmerksamkeitsspanne der kleinsten Zuschauer im Vorschulalter ausgerichtet ist und ca. 60 Minuten kindgerechtes Mitmach-Kino bietet:

Mitfiebern: Für Spannung sorgen tolle Geschichten von Marvel Iron Man und seine fantastischen Freunde, MagiCampers und der zauberhaften neuen Vorschul-Serie Sofia die Erste: Königliche Zauberschule.

Dazu gibt es mit lustigen Kurzgeschichten mit beliebten Disney Charakteren wie Stitch, Winnie Puuh, Minnie und Cars viel zu lachen.

Mittanzen: Fröhliche Musikvideos bringen Schwung in den Kinosaal – hier darf nach Herzenslust getanzt und gesungen werden.

Mitraten: Bei kleinen Ratespielen rund um die Disney Channel Vorschul-Serien können die kleinen Besucher ihr Rätseltalent unter Beweis stellen.

Das Disney Channel Mitmach-Kino ist großer Kino-Spaß für die Kleinsten zum familienfreundlichen Eintrittspreis und findet an folgenden Terminen statt:

