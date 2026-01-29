Das "Disney · PIXAR HOPPERS" Gewinnspiel im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück tolle "Disney · PIXAR HOPPERS" Fanpakete gewinnen!

Die neue Pixar Animationskomödie HOPPERS ist da – voller Action, Herz und tierischem Humor!

Triff Tierfreundin Mabel, die ohne Zögern loshopst, um mithilfe einer neuen Technologie mit Tieren zu sprechen – und dabei in ein wildes Abenteuer voller Überraschungen gerät.

Auf ihrer Reise im Körper eines Bibers erfährt sie Geheimnisse aus dem Tierreich, die viel, viel spannender sind, als sie es sich je erträumt hat!



Macht mit beim großen Gewinnspiel!

Zwischen dem 26.02.2026 und 09.03.2026 werden mindestens zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in verschiedenen Disney Channel Werbeblöcken „Disney · PIXAR HOPPERS“- Gewinnspiel-Videos eingeblendet.

Zur Teilnahme muss erkannt werden, welches Tier aus dem Kinofilm „Disney · PIXAR HOPPERS“ eine Krone trägt, das in einem Werbeblock des Disney Channel zwischen der Ankündigung des Gewinnspiels und dem Hinweis über die Teilnahmemöglichkeit zu sehen ist.



Im vorab genannten Zeitraum werden in ausgewählten Werbeblöcken mehrere Tiere aus dem Kinofilm „Disney · PIXAR HOPPERS“ gezeigt und nur eines davon trägt eine Krone. Das einmalige Ansehen eines Werbeblocks ist zur Beantwortung der Gewinnspielfrage daher ausreichend.



Zur Teilnahme muss die richtige Antwort angeklickt werden.



Viel Glück!



TV-Tipps für alle „Disney · PIXAR HOPPERS“ Fans:



Am 07. März zeigt der Disney Channel die "Disney · PIXAR PARTY" ab 10.20 Uhr! Freut euch auf einen ganzen Tag voller Disney · PIXAR Highlights u.a. mit dem Making-Of zum Kinofilm "Disney · PIXAR HOPPERS"!