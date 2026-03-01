Hauptpreise:

Zu gewinnen gibt es ein (1) mal einen (1) Aufenthalt in Disneyland® Paris inklusive zwei (2) Nächten im 5-Sterne Disneyland® Hotel, Verpflegung und drei (3) Tagen Parkeintritt für vier (4) Personen!

Der Gewinn beinhaltet:

Vier (4) Tickets für drei (3) Tage in beiden Disney ® Parks (Disneyland ® Park & Walt Disney Studios ® Park)

Zwei (2) Übernachtungen im 5-Sterne Disneyland ® Hotel inklusive Frühstück

Drei (3) x Verpflegung am Mittag in den ausgewählten Disney Schnell-Restaurants (siehe Gutschein) und Abendessen für zwei (2) Tage

Disneyland® Paris

In Disneyland® Paris erwacht der Disney Zauber zum Leben. In den beiden Disney® Parks könnt ihr die Lieblinge aus den Disney, Pixar, Star WarsTM und MARVEL Filmen treffen und in die berühmten Geschichten eintauchen. In den zahlreichen Themenrestaurants geht es für euch auf eine kulinarische Weltreise, auf der ihr kurz durchatmen könnt, bevor ihr euch in das nachste Abenteuer stürzt.

Am Abend wartet die Abendshow Disney Tales of Magic auf euch -mit einem großen Feuerwerk und vielem mehr.

Neu – World of Frozen

Ab dem 29.03.2026 könnt ihr das Königreich Arendelle selbst entdecken! Erlebt im neuen Themenbereich von Disney Adventure World* gemeinsam mit Elsa und Anna euer ganz persönliches Abenteuer.

In der neuen Attraktion Frozen Ever After segelt ihr mit einer musikalischen Bootsfahrt mitten hinein in das Abenteuer der Eiskönigin. Freut euch auf Spaß, bekannte Lieder und einen Hauch Nervenkitzel für die ganze Familie!

*Der Walt Disney Studios® Park wird am 29.03.2026 zu Disney Adventure World.

Entdeckt das königliche Disneyland® Hotel!

Lasst im Disneyland® Hotel euer eigenes Märchen wahr werden: Diese 5-Sterne-Residenz liegt direkt am Eingang des Disneyland® Parks. Übernachtet nur wenige Schritte von zauberhaften Attraktionen, Shows, Paraden und Momenten mit euren Disney® Figuren entfernt.

Kein Anspruch auf bestimmte Termine. Aufenthalt kann nur nach Verfügbarkeit gebucht werden. Der Aufenthalt muss bis zum 30.09.26 gebucht und bis spätestens zum 15.10.26 angetreten werden. Keine Übernahme von Kosten für die Anreise, Rückreise, Transportkosten, Verpflegung oder sonstige Spesen. Der Gewinner ist für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst verantwortlich. Veranstalter übernimmt keine Kosten für Versicherungen. Minderjährige müssen während der gesamten Dauer des Aufenthalts von zur Aufsicht berechtigten volljährigen Personen begleitet werden. Weitere Informationen findet ihr in den Teilnahmebedingungen.