DISNEY100: Lieblingsfilme Tag im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück einen Aufenthalt in Disneyland ® Paris gewinnen!

100 Jahre Disney! Das ist ein Grund zum Feiern! Freut euch auf einen ganzen Tag mit den schönsten Disney Channel Lieblingsfilmen! Beantwortet die auf dieser Website stehenden Fragen und gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt in Disneyland® Paris sowie tolle DISNEY100 Preise!



Dein Programm am Samstag, 08.07.23 beim "DISNEY100: Lieblingsfilme Tag" im Disney Channel:

07:30 Micky, Donald, Goofy: 3 Musketiere

08:40 Winnie Puuh

09:40 Cars

11:35 Robin Hood

13:05 Bambi

14:20 101 Dalmatiner

15:50 Tarzan

17:15 Das Dschungelbuch

18:45 Der König der Löwen

20:15 Findet Nemo

22:10 Saving Mr. Banks





Der Disney Channel feiert 100 Jahre Disney!

Freut euch schon jetzt auf DISNEY100: HIGH SCHOOL HITS am 22. Juli im Disney Channel!