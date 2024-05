Das große Kwami-Suchspiel beim Miraculous Tag

Am 18. Mai ist Miraculous Tag im Disney Channel!

Freu dich auf einen ganzen Tag voller Abenteuer mit Ladybug und Cat Noir!



Mach mit beim ultimativen Kwami-Suchspiel!

Kwami Daizzi, das du oben im Bild siehst, hat sich am Miraculous Tag am 18. Mai mehrmals in jeder Miraculous Folge versteckt. Zähle mit, wie oft Daizzi in einer Folge auftaucht und klicke unten die richtige Lösung an.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf tolle Miraculous Fanpakete. Viel Glück!