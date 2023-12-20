Disney Illusion Island

Begleite Micky und Freunde auf ein Abenteuer, bei dem du die Geheimnisse der mysteriösen Insel Monoth aufdeckst!

Spiele als Micky und Freunde

Wähle deinen Lieblingscharakter und schalte spezielle Fähigkeiten frei, während du fantastische Jump'n'Run-Aktionen nutzt, lustige Rätsel löst und in epischen Kämpfen gegen Bossgegner antrittst.

Enthülle die Mysterien von Disney Illusion Island

Renne, schwimme, schwinge und springe auf deinem Weg durch eine wunderschöne, aber auch mysteriöse Insel und entdecke prächtige Landschaften, fesselnde Charaktere und verborgene Geheimnisse.

Spaß mit Freunden im 4-Spieler-Ko-op-Modus

Spiele allein oder schnapp dir drei Freunde. Rettet die Insel Monoth bequem vom Sofa aus im 4-Spieler-Ko-op-Modus. Bilde ein Team mit Freunden und setze einzigartige Fähigkeiten ein wie Rope Drop, Leap Frog und den herzspendenden Hug.

Spiel mit in einem authentischen Micky-Cartoon

Erlebe ein brandneues Abentuer mit Micky und seinen Freunden in einem handgezeichneten Animationsfilm, mit original Orchester-Filmmusik und authentischen Stimmen.