Hauptpreise:

Fünf (5) mal ein (1) Set "LEGO® ǀ Disney Welpe aus 101 Dalmatiner (43269)"



Nebenpreise:

Fünf (5) mal ein (1) Set "LEGO® ǀ Disney Die Welpen Lucky und Penny aus 101 Dalmatiner (43271)"



LEGO® ǀ Disney Welpe aus 101 Dalmatiner (43269)

Dieses Bauset für alle, die Hunde und Disney Filme lieben. Feiere den erfolgreichen Disney Klassiker „101 Dalmatiner“ und gestalte deinen Welpen ganz individuell, um einen niedlichen LEGO® Dalmatiner Stein für Stein zu erschaffen. Der süße Welpe ist ein bezauberndes Ausstellungsstück fürs Regal, den Schreibtisch oder die Fensterbank. Du kannst Patch, Penny, Rolly, Pepper, Lucky, Freckles oder jeden anderen Welpen deiner Wahl erschaffen!



LEGO® ǀ Disney Die Welpen Lucky und Penny aus 101 Dalmatiner (43271)

Das LEGO® ǀ Disney Bau- und Spielset bietet jede Menge Spieloptionen mit den beiden niedlichen Dalmatinerwelpen aus dem Disney Klassiker „101 Dalmatiner“. Auch ein Spielzeugknochen aus LEGO® Steinen und ein kleiner Fernseher laden Kinder zum Spielen ein. Die LEGO® ǀ Disney Welpen können Köpfe, Beine und Schwänze bewegen, damit kleine Baumeisterinnen und Baumeister sie in verschiedene Posen bringen können.