HOW I MET YOUR MOTHER

Ted Mosby erzählt seinen Kindern die (sehr) lange Geschichte, wie er ihre Mutter kennengelernt hat – und schweift dabei genüsslich ab. An seiner Seite: seine besten Freunde Marshall, Lily, Barney und Robin, mit denen er zwischen legendären Barabenden, großen Liebesdramen und fragwürdigen Entscheidungen durch New York stolpert. Die Kult-Sitcom feiert Freundschaft, Chaos und das Erwachsenwerden – mit viel Humor, Herz und dem festen Glauben daran, dass am Ende doch alles irgendwie Sinn ergibt.

Mittwochs ab 20:15 Uhr im Disney Channel.



SCRUBS – DIE ANFÄNGER

J.D. ist frischgebackener Arzt – fachlich motiviert, emotional komplett überfordert. Zwischen Krankenhausflur und Fantasiewelt kommentiert er den Klinikalltag mit endlosen Tagträumen, inneren Monologen und einem festen Talent dafür, sich selbst im Weg zu stehen. Mit seinen Freunden Turk und Elliot kämpft er sich durch Stress, Freundschaft, Liebe und die ganz großen Lebensfragen. Eine Kult‑Sitcom, die blitzschnellen Humor mit überraschend viel Herz verbindet – und beweist, dass man auch im Chaos erwachsen wird. Irgendwie.

Mittwochs ab 21:35 Uhr im Disney Channel.