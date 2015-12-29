Disney · PIXAR CARS 2 im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück tolle Disney · PIXAR CARS Preise gewinnen!
Freut euch auf den Disney Channel Lieblingsfilm Disney · PIXAR CARS 2 und beantwortet die drei im Film eingeblendeten Fragen!
Mit etwas Glück könnt ihr tolle Disney · PIXAR CARS Produkte gewinnen!
Disney · PIXAR CARS 2 im Disney Channel:
- Freitag am 11.09. um 20:15 Uhr
- Sonntag am 13.09. um 10:15 Uhr
- Freitag am 18.09. um 18:30 Uhr
Disney PIXAR CARS feiert 20 Jahre voller Freundschaft, Tempo und Abenteuer
Der Motor läuft, die Startflagge ist bereit und Radiator Springs ruft: Disney PIXAR CARS feiert sein 20. Jubiläum. Im Mittelpunkt des Animationsfilms steht Lightning McQueen, ein ehrgeiziger Rookie-Rennwagen, der nur ein Ziel kennt: gewinnen. Vor zwei Jahrzehnten nahm der rote Flitzer auf einer vergessenen Strecke der Route 66 eine ungeplante Abzweigung und landete in einer kleinen Stadt, die sein Leben verändern sollte. Aus einem Umweg wurde eine Geschichte über Freundschaft, Teamgeist und die Erkenntnis, dass manchmal nicht die Ziellinie zählt, sondern der Weg dorthin.
Disney · PIXAR CARS 2 im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück tolle Disney · PIXAR CARS Preise gewinnen!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern tolle Spielsets zu Disney PIXAR CARS…
- 1x Disney · PIXAR Cars Speed Arena Spielset von Carrera
- 1x Disney · PIXAR Cars Strax Starter Set von Carrera
- 1x Disney · PIXAR Cars Strax Big Set von Carrera
- 1x Disney · PIXAR Cars Power Duell Spielset von Carrera First
- 1x Disney · PIXAR Cars Lightning McQueen Celebration Raceway Spielset von Mattel
- 1x Disney · PIXAR Cars Piston Cup Stunting Speedway Spielset von Mattel
- 1x Disney · PIXAR Cars Lights & Sounds Lightning McQueen Spielzeugauto von Mattel
- 1x Disney · PIXAR Cars RC Turbo Racer Lightning McQueen von Jada Toys
- 1x Disney · PIXAR Cars RC Turbo Racer Hook von Jada Toys
- 1x Disney · PIXAR Cars RC Twin Pack von Jada Toys
… und coole Must-Haves für jeden CARS Fan!
- 1x Disney · PIXAR Cars Kinderfahrrad 14 Zoll von Huffy + Fahrradhelm und Sonnenbrille von Alpina Sports
- 1x Disney · PIXAR Cars LEGO® Speed Champions Bauset Lightning McQueen
- 1x Disney · PIXAR Cars LEGO® DUPLO® Bauset McQueens Besuch in Docs Werkstatt
- 1x Disney · PIXAR Cars Wandsticker XXL von Komar
- 1x Disney · PIXAR Cars Hörspiel von Tonies
- 1x Disney · PIXAR Cars 2 Hörspiel von Tonies
- 1x Disney · PIXAR Cars Kopfhörer von Lexibook
- 1x Disney · PIXAR Cars Musik-Set von Lexibook
- 1x Disney · PIXAR Cars Bücher-Set von Nelson
- 1x Disney · PIXAR Cars 2x24 Puzzle von Ravensburger