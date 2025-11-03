CARS im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück tolle
Disney · PIXAR CARS Produkte gewinnen!
Freut euch auf den Disney Channel Lieblingsfilm CARS und beantwortet die drei im Film eingeblendeten Fragen!
Mit etwas Glück könnt ihr eines von fünf tollen Disney · PIXAR CARS Produkten gewinnen!
CARS im Disney Channel:
- Samstag, 07.03.2026 um 20:15 Uhr
- Sonntag, 08.03.2026 um 08:30 Uhr
- Samstag, 14.03.2026 um 18:20 Uhr
Gewinnspiel: Disney · PIXAR CARS Produkte zu gewinnen!
Preise Fünf (5) mal ein (1) Disney · PIXAR CARS Produkt
Jeder Teilnehmer kann sich sein Lieblingsprodukt auswählen und bei der Teilnahme ankreuzen:
- 1x Disney · PIXAR CARS Speed Arena von Carrera
- 1x Disney · PIXAR CARS Piston Cup Spielset + CARS Die Cast Autos von Mattel
- 1x LEGO® Speed Champions Bauset ǀ Disney · PIXAR CARS Lightning McQueen
- 1x Disney · PIXAR CARS Lightning McQueen R/C von Jada
- 1x Disney · PIXAR CARS Scooter von Stamp