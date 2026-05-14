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Mach mit beim großen Benis Bienengewinnspiel von Müller
Ab dem 22. Mai wird es summend kreativ im Disney Channel! Beim großen Müller-Bienengewinnspiel dreht sich alles um eure selbstgebastelten und gemalten Bienen.
Mit etwas Glück könnt ihr tolle Preise gewinnen! Also schnappt euch Stifte, Papier und Glitzer und zeigt uns eure kreativste Biene!
Den aktuellen TV-Spot zur Aktion mit Beni könnt ihr euch hier anschauen.
Informationen für die Erziehungsberechtigten
So nimmt der Beitrag Ihres Kindes teil:
- Lesen Sie vor dem Hochladen des Beitrags die vollständigen Teilnahmebedingungen durch und halten Sie diese ein.
- Das eingereichte Foto muss eine von dem Kind selbst gemalte oder gebastelte Biene zeigen.
- Die maximale Größe der Bilddatei darf 5MB nicht überschreiten.
- Akzeptiert werden übliche Bilddatei- Formate wie z.B. .jpg, .jpeg, .png, .gif.
- Das eingereichte Foto muss den in diesen Teilnahmebedingungen und auch auf der Aktionswebseite genauer beschriebenen Vorgaben entsprechen.
So kann der Beitrag Ihres Kindes nicht teilnehmen:
- Geben Sie keine persönlichen oder privaten Informationen an, die nicht ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels verlangt werden.
- Keine personenbezogenen Daten enthalten.
- Nicht unhöflich sein oder Obszönitäten verwenden.
- Keine Personen zeigen.
Unvollständig eingereichte Fotos werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Gewinne
Zehn (10) mal je ein (1) honigüßes Winnie Puuh Paket von Müller.
Jedes Paket beinhaltet jeweils die folgenden Produkte:
- Ein (1) x 1 (ein) Simba Disney YuYus
- Ein (1) x eine (1) Undercover Winnie the Pooh Brotzeitdose
- Ein (1) x ein (1) Winnie the Pooh Trinkbecher
- Ein (1) x eine (1) Disney Winnie Puuh Hunny Crew Figur
- Ein (1) x eine (1) Disney Winnie Puuh Bear-y Cute Jelly Figur
- Ein (1) x ein (1) Disney Winnie Puuh Plüsch mit Biene
Müller und der Disney Channel wünschen euch viel Spaß beim Basteln und drücken die Daumen!