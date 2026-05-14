Mach mit beim großen Benis Bienengewinnspiel von Müller

Ab dem 22. Mai wird es summend kreativ im Disney Channel! Beim großen Müller-Bienengewinnspiel dreht sich alles um eure selbstgebastelten und gemalten Bienen.

Mit etwas Glück könnt ihr tolle Preise gewinnen! Also schnappt euch Stifte, Papier und Glitzer und zeigt uns eure kreativste Biene!

Den aktuellen TV-Spot zur Aktion mit Beni könnt ihr euch hier anschauen.