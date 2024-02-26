Die Beni Challenge





Was in dieser Show passiert, bestimmt ihr! Benedikt Weber ist zurück um sich wieder den scheinbar unlösbaren Aufgaben seiner Zuschauer zu stellen. Schaffst du es, ein Kreuzfahrtschiff einzuparken? Oder schaffst du es, ein Selfie mit Nessie zu machen? Natürlich nicht! Oder etwa doch? Nach dem Motto „geht nicht, gibt’s nicht!“ stellt sich Beni jeder noch so haarsträubenden Challenge. Angekündigt werden die Aufgaben immer von der künstlichen Intelligenz SILLY, die Benedikts Leistungen am Ende neutral und unbestechlich bewertet. Wird es ihm gelingen, das Unmögliche möglich zu machen oder blüht Beni am Ende gar eine Strafaufgabe?

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