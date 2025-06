Das "Disney · PIXAR ELIO" Gewinnspiel im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück tolle "Disney · PIXAR ELIO" Fanpakete gewinnen!

Macht mit beim großen Gewinnspiel! Zwischen dem 05.06. und 20.06.2025 werden mindestens zwischen 16 Uhr und 19 Uhr in verschiedenen Disney Channel Werbeblöcken „Disney · PIXAR ELIO“- Gewinnspiel-Videos eingeblendet. Zählt mit, wie oft Elio und Glordon in einem Werbeblock des Disney Channel zwischen der Ankündigung des Gewinnspiels und dem Hinweis über die Teilnahmemöglichkeit zu sehen waren.

Im eben genannten Zeitraum werden mehrere Werbeblöcke mit Elio und Glordon ausgestrahlt, in jedem Werbeblock ist die Anzahl der eingeblendeten Elio und Glordon Figuren dieselbe. Das einmalige Ansehen eines Werbeblocks ist zur Beantwortung der Gewinnspielfrage daher ausreichend.



Zur Teilnahme muss die richtige Anzahl angeklickt werden.



Viel Glück!



TV-Tipp für alle Disney · PIXAR ELIO Fans:



Am 14.06. zeigt der Disney Channel die "Disney · PIXAR PARTY" ab 9:50 Uhr! Freut euch auf einen ganzen Tag voller Disney · PIXAR Highlights u.a. mit dem Making-Of zum Kinofilm "Disney · PIXAR ELIO"!