Um die Wartezeit bis Weihnachten noch spannender zu machen, kannst du jetzt abstimmen, welche Disney Channel Serien - mit ganz besonderen Familien - an den vier Adventssonntagen immer um 11:45 Uhr im Disney Channel laufen werden!



Jede Familie unserer Zuschauer ist anders! Genauso wie auch jede Familie aus den Serien im Disney Channel:

Wie zum Beispiel die von Marinette / Ladybug aus MIRACULOUS, die sowohl französische als auch chinesische Elternteile hat.

Oder die Familie von Willow, der besten Freundin von Luz in WILLKOMMEN IM HAUS DER EULEN. Sie hat keine Mutter, aber dafür 2 Väter.

In der Patchwork-Hundefamilie aus DAS HAUS DER 101 DALMATINER haben die Hundeltern 99 Welpen! Da ist bestimmt ganz schön was los!



Was macht deine eigene Familie so besonders?

Tolle Traditionen, Feiertagsgerichte und Basteltipps von verschiedenen Familien aus aller Welt findest du hier:



