Disney Channel Weihnachts-Spaß

Freu dich auf den Disney Channel Weihnachts-Spaß mit Aura, Zoe und Beni!



Adventszeit ist die schönste Zeit. Mach es dir gemütlich und freu dich auf deine Lieblings-Serien an den Adventssonntagen.



Aura, Zoe und Beni servieren dir leckere Plätzchen, Kuchen und mehr, was sie selbst wunderschön verziert haben! Aber sind sie wirklich so wunderschön geworden?



Entscheide selbst und mach beim Gewinnspiel mit!

Schau dir alle Videos an und stimme ab, wer schöner dekoriert hat!



"Disney Channel Weihnachts-Spaß" immer ab 12:30 Uhr im Disney Channel: