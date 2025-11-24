Macht mit beim verrückten Disney Channel Weihnachts-Gewinnspiel
Bald ist Weihnachten und der Disney Channel hat ein verrücktes Gewinnspiel für euch!
Seht euch das weihnachtliche Video an und beantwortet die fünf Fragen!
Tragt anschließend die richtigen Antworten ein – mit etwas Glück könnt ihr tolle Preise gewinnen!
Jedes Paket enthält Disney Channel Merchandise-Produkte sowie das LEGO® | Disney Set Stitch (43249)
Das Set zum Bauen, Spielen und Ausstellen beinhaltet die Filmfigur Stitch. Der unverbesserliche Außerirdische aus dem erfolgreichen Disney Film „Lilo & Stitch“ trägt ein Hawaiihemd, kann seine Ohren bewegen und seinen Kopf drehen und eine Eiswaffel halten. Außerdem kann man ihm eine baubare Blume ins Haar stecken.
Preise:
Fünf (5) mal ein (1) Preis-Paket, das jeweils die folgenden Produkte beinhaltet:
- Ein (1) mal ein (1) LEGO® ǀ Disney Stitch (43249)
- Ein (1) mal eine (1) Disney Channel Trinkflasche
- Ein (1) mal eine (1) Disney Channel Tasche
- Ein (1) mal eine (1) Disney Channel Kuscheldecke
- Ein (1) mal ein (1) Disney Channel Regenschirm
- Ein (1) mal fünf (5) Die Unglaublichen Weihnachtskugeln