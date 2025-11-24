Macht mit beim verrückten Disney Channel Weihnachts-Gewinnspiel

Bald ist Weihnachten und der Disney Channel hat ein verrücktes Gewinnspiel für euch!



Seht euch das weihnachtliche Video an und beantwortet die fünf Fragen!



Tragt anschließend die richtigen Antworten ein – mit etwas Glück könnt ihr tolle Preise gewinnen!



Jedes Paket enthält Disney Channel Merchandise-Produkte sowie das LEGO® | Disney Set Stitch (43249)



Das Set zum Bauen, Spielen und Ausstellen beinhaltet die Filmfigur Stitch. Der unverbesserliche Außerirdische aus dem erfolgreichen Disney Film „Lilo & Stitch“ trägt ein Hawaiihemd, kann seine Ohren bewegen und seinen Kopf drehen und eine Eiswaffel halten. Außerdem kann man ihm eine baubare Blume ins Haar stecken.