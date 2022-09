Der König der Löwen im Disney Channel ansehen und mit etwas Glück einen Aufenthalt in Disneyland ® Paris gewinnen!

Freut euch auf den Disney Channel Lieblingsfilm Der König der Löwen! Beantwortet die drei im Film eingeblendeten Fragen und gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt in Disneyland® Paris! Erlebt einzigartige Momente aus Der König der Löwen in der exklusiven The Lion King: Rhythms of the Pride Lands Show!



Der König der Löwen im Disney Channel:

Freitag, 30.09.22 um 20:15 Uhr

Sonntag, 02.10.22 um 8:45 Uhr