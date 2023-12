Besuch der Weltpremiere von Hercules - Das heldenhafte Musical in Hamburg

Erlebe ein Wochenende mit zwei Übernachtungen in Hamburg. Du und Deine Begleitung werden Premierengäste bei der Weltpremiere von Hercules – Das heldenhafte Musical am 24. März 2024 im Theater neue Flora in Hamburg.



Hauptpreis:

Ein (1) mal einen (1) Aufenthalt in Hamburg mit Besuch der Weltpremiere von Hercules - Das heldenhafte Musical.



Der Aufenthalt umfasst folgende Leistungen:



- Zwei (2) Eintrittskarten für die Weltpremiere von Hercules - Das heldenhafte Musical am Sonntag 24.03.2023 im Theater Neue Flora in Hamburg.

- Zwei (2) Übernachtungen vom 23. – 25.03.2024 in einem Doppelzimmer in einem Vier-Sterne-Hotel in Hamburg für bis zu zwei (2) Personen inklusive Frühstück.



Keine Übernahme von Kosten für die Anreise, Rückreise, Transportkosten, Verpflegung oder sonstige Spesen. Der Gewinner ist für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst verantwortlich. Veranstalter übernimmt keine Kosten für Versicherungen. Minderjährige müssen während der gesamten Dauer des Aufenthalts von zur Aufsicht berechtigten volljährigen Personen begleitet werden.



Weitere Informationen findet ihr in den Teilnahmebedingungen.