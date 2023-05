ELEMENTAL Fanpakete zu gewinnen!

Wie unglaublich witzig und fantasievoll es sein kann, wenn die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft in einer Stadt aufeinandertreffen, erleben wir wenn mit ELEMENTAL wieder ein ganz besonderer Animationshit aus den Pixar Animation Studios in den deutschen Kinos startet!



Der Film begleitet Ember – eine taffe, schlagfertige und, im wahrsten Sinne, feurige junge Frau – deren Freundschaft zu einem lustigen, eher lässigen Typen namens Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage stellt: Denn Gegensätze ziehen sich eben doch an! Und so kommt es auch zu einer ganz besonders außergewöhnlichen Liebesgeschichte, bei der die Funken sprühen und kein Auge trocken bleibt …



Gewinne jetzt zum Kinostart mit etwas Glück 1 von 5 kunterbunten ELEMENTAL Fanpaketen je mit T-Shirt, Trinkflasche, Notizbuch, Rucksack, Stickern und Kappe.