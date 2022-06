Gewinnt mit etwas Glück einen Aufenthalt in Spanien mit SanLucar und Disney Channel!

Der Gewinn beinhaltet:

- 1 Reise für 4 Personen nach Valencia (Spanien)

- 2 Übernachtungen für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 14 Jahre alt)

- in zwei Doppelzimmern, inkl. Frühstück (je nach Verfügbarkeit)

- sowie 4 Hin- und Rückflüge (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre alt) ab Deutschland (Flugverbindungen nach Verfügbarkeit, keine Transferkosten von und zu den jeweiligen Flughäfen)



Ein süßes Sommermärchen. Mit "Das Dschungelbuch" eine Familienreise ins sonnige Spanien gewinnen!



Mogli, Balu und Baghira machen es vor – sie probieren es mit Gemütlichkeit – wenn sie durch den Dschungel schwingen, toben und lachen. Jetzt findet man Mogli und seine süßen tierischen Freunde bei SanLucar auf vielen Früchten.



Nicht nur "Das Dschungelbuch" ist ein süßer Familienspaß. Auch die Reise, die Familien jetzt mit SanLucar gewinnen können, ist es. Für vier Personen geht ins sonnige Spanien. Und dort können die Gewinner auch die Zitrusfelder der SanLucar Meisteranbauer besuchen. Eingebettet in die sanft hügelige Landschaft um Valencia, erleben die Gewinner die Blütenpracht der Zitrusfrüchte und genießen das Leben. Die SanLucar Meisteranbauer erklären den Gewinnern, was die Früchte so besonders macht, warum es Bienen hier besonders gut haben, oder warum mehr Zeit für Früchte so wichtig ist.



Wer nach dem Strand Lust auf eine paar saftige Orangen hat, oder wem der Sinn nach spritzigen Zitronen steht, der holt sich einfach seine Früchte aus dem Hain. Willkommen im Paradies. Also, wir drücken dschungelmäßig fest die Daumen beim Gewinnspiel.



Kein Anspruch auf bestimmte Termine. Aufenthalt kann nur nach Verfügbarkeit gebucht werden. Keine Übernahme von Kosten für die Anreise, Rückreise, Transportkosten, Verpflegung oder sonstige Spesen. Der Gewinner ist für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst verantwortlich. Veranstalter übernimmt keine Kosten für Versicherungen. Minderjährige müssen während der gesamten Dauer des Aufenthalts von zur Aufsicht berechtigten volljährigen Personen begleitet werden.



Weitere Informationen finden sich in den Teilnahmebedingungen.