Gewinnt mit etwas Glück eine Familienreise für vier Personen nach Valencia (Spanien) mit SanLucar und Disney Channel!

Der Gewinn beinhaltet:

- 1 Reise für 4 Personen nach Valencia (Spanien)

- 2 Übernachtungen für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 14 Jahre alt)

- in 2 Doppelzimmern, inkl. Frühstück (je nach Verfügbarkeit)

- sowie 4 Hin- und Rückflüge (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre alt) ab Deutschland (Flugverbindungen nach Verfügbarkeit, keine Transferkosten von und zu den jeweiligen Flughäfen)

- mit einer Führung durch die Zitrus Felder von SanLucar



Königliches für alle Naschkatzen!



Ein kleiner Löwe, die weite Steppe und jede Menge wilde Tiere – die herzergreifende Geschichte von Simba und seinen Freunden ist ein herrlicher Spaß für kleine und große Naschkatzen. Und genau die können sich jetzt auf ein Abenteuer der besonderen Art freuen. Denn hier können alle, die Lust haben, eine Reise ins wunderbar sonnige Spanien gewinnen.



Vier Personen dürfen nicht nur Sonne, Sand und Meer erleben, sondern auch die weitläufigen Felder unseres Meisteranbauers Llusar besuchen. Die Vier sind eingeladen, dem Team auf der Finca über die Schulter zu schauen und zu lernen, wie unsere saftigen Früchte in der Sonne zu Köstlichkeiten reifen. Sie erleben, wie wir die Früchte hegen und pflegen und dürfen natürlich auch nach Lust und Laune so viele Früchte naschen, wie sie wollen. Denn Naschen ist ausdrücklich erlaubt.



Die glücklichen Gewinner erwarten saftig süße Orangen, aromatische Mandarinen und eine bezaubernde Landschaft. Und wer will, kann auch bei der Ernte mitanpacken. Neben diesem großartigen Ausflug gibt es auch noch das Mittelmeer und den Strand, denn Valencia ist nicht weit. Was soll man sagen? Meer geht nicht. Wir wünschen allen kleinen und großen Naschkatzen viel, viel Glück!



Kein Anspruch auf bestimmte Termine. Der Aufenthalt kann nur nach Verfügbarkeit gebucht werden und muss zwischen November 2024 und April 2025 angetreten werden. Übernahme von Kosten für die Anreise, Rückreise und Transportkosten bis zu einem Gesamtwert von 1.900 € durch SanLucar. Der Gewinner ist für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst verantwortlich. Veranstalter übernimmt keine Kosten für Versicherungen. Minderjährige müssen während der gesamten Dauer des Aufenthalts von zur Aufsicht berechtigten volljährigen Personen begleitet werden.



Da die Teilnahme ab 18 Jahren ist, müssen Eltern für ihre Kinder teilnehmen.



Weitere Informationen finden sich in den Teilnahmebedingungen.