Der Geist und Molly McGee

Als ein mürrischer Geist namens Scratch die übermütige Molly McGee mit einem Fluch belegt, geht dieser nach hinten los und verdammt ihn für immer dazu, in Mollys Gegenwart zu sein. Jetzt ist er gezwungen, überall hinzugehen, wo Molly hingeht, und alles zu tun, was Molly tut... was ihn in Mollys Augen zu ihrem besten Freund macht! Als Molly den widerwilligen Scratch bei all ihren Missgeschicken mitschleppt, passiert etwas Lustiges: Scratch fängt an, Molly zu mögen, und eine unwahrscheinliche Freundschaft blüht auf.



Die neue Serie Der Geist und Molly McGee ab 25. April 2022 montags bis freitags um 15.00 Uhr im Disney Channel!



Hier kannst du dir die ganze erste Folge ansehen: https://youtu.be/E-0ycJiO014