Die Aufnahme erfolgt am Samstag, 20.07.2024 in München. Um den Gewinn antreten zu können, müssen die Gewinner an diesem Tag mit mindestens einem Erziehungsberechtigten am Aufnahmeort sein.



Die vier Gewinnerkinder (sowie min. ein Erziehungsberechtigter und ggf. Geschwister; max. jeweils vier Personen) reisen mit der Deutschen Bahn (2. Klasse) am Freitag 19.07.2024 an. Alle Gewinner werden jeweils vom 19.-20.07.2024 in einem Familienzimmer in einem 4-Sterne-Hotel am Aufnahmeort untergebracht (jeweils max. vier Personen). Darüber hinaus werden keine weiteren Spesen und sonstige Vergütungen übernommen.