"Alles steht Kopf 2" Fanpakete zu gewinnen!

In Disney•Pixars "Alles steht Kopf 2" kehren wir in den Kopf des nun frischgebackenen Teenagers Riley zurück – genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Hauptquartier plötzlich abgerissen wird, um Platz für etwas völlig Unerwartetes zu schaffen: neue Emotionen! Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel, die seit langem erfolgreich Rileys Kopf managen, sind sich nicht sicher, was sie fühlen sollen, als Zweifel auftaucht. Und es sieht so aus, als ob sie nicht die einzige Neue ist!



Gewinne jetzt zum Kinostart mit etwas Glück:



- 1 von 5 kunterbunten "Alles steht Kopf 2" Fanpaketen je mit Rucksack, Notizbuch, Trinkflasche, Jutebeutel und Stimmungslicht.