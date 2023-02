Gewinnt mit etwas Glück einen zauberhaften Aufenthalt in Disneyland ® Paris für vier Personen!

Das große Finale zum 30. Jubiläum verzaubert euch bis 30. September 2023 mit einmaligen Highlights wie der Abendshow Disney D-Light. Das Comeback beliebter Klassiker und atemberaubende neue Shows machen euer Erlebnis noch einmaliger und noch zauberhafter als jemals zuvor, eure Träume noch größer und euer Lächeln noch strahlender. Großartiges erwartet euch zum Jubiläumsfinale in Disneyland® Paris! Daher gleich beim großen Disney Channel Gewinnspiel teilnehmen! Viel Glück!



Der Gewinn beinhaltet:

- Parktickets für jeweils drei Tage und beide Disney®Parks

- Für vier Personen

- Inkl. zwei Übernachtungen im Disney Hotel New York – The Art of Marvel

- Inkl. Frühstück



Kein Anspruch auf bestimmte Termine. Aufenthalt kann nur nach Verfügbarkeit gebucht werden. Der Aufenthalt muss bis zum 15.06.23 gebucht und bis spätestens zum 30.06.23 angetreten werden. Keine Übernahme von Kosten für die Anreise, Rückreise, Transportkosten, Verpflegung oder sonstige Spesen. Der Gewinner ist für das Vorliegen gültiger Reisedokumente selbst verantwortlich. Veranstalter übernimmt keine Kosten für Versicherungen. Minderjährige müssen während der gesamten Dauer des Aufenthalts von zur Aufsicht berechtigten volljährigen Personen begleitet werden.



Weitere Informationen findet ihr in den Teilnahmebedingungen.