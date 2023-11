Bitte beachtet folgende Punkte beim Hochladen eures Beitrags:

So nimmt euer Beitrag teil und kann dann im Disney Channel ausgestrahlt werden:

• Folgende Bildformate können hochgeladen werden: jpg, png, gif​. Maximale Größe: 5 MB.

• Folgende Videoformate können von PCs aus hochgeladen werden: mp4, mov. Bei Uploads von Tablets oder Handys nutzt bitte mp4 bei Android-Geräten und mov bei iOS-Geräten. Maximale Größe: 250 MB. Das Video darf maximal 60 Sekunden lang sein.

• Singt als Geburtstagslied nur "Happy Birthday", kein anderes Lied.

• Lest vor dem Hochladen eures Beitrags die vollständigen Teilnahmebedingungen und haltet diese ein.

• Alle Beiträge werden von unserer Jury gesichtet und kein Beitrag wird ohne das Einverständnis der beteiligten Personen auf dem Disney Channel gezeigt.

• Wir benötigen daher vor der Ausstrahlung eines ausgewählten Beitrages eine schriftliche Rechteübertragung der beteiligten Personen und werden euch dazu kontaktieren.



So kann euer Betrag nicht teilnehmen:

• Gebt keine persönlichen oder privaten Informationen an, die nicht ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels verlangt werden.

• Fügt keine Wörter oder Texte in den Hintergrund ein.

• Auf der Kleidung oder im Hintergrund/Vordergrund des Bildes oder des Videos dürfen keine großen Logos zu sehen sein.

• Zeigt in eurem Video oder Foto keine Disney Produkte (z.B. Kleidung, Spielzeug, etc.).

• Im Hintergrund darf zu eurem Gesang keine Musik laufen.

• Nehmt keine Personen auf, die nicht zugestimmt haben, Teil eures Beitrags zu sein.